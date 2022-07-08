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Ракета разрывается в воздухе: РФ меняет тактику нанесения ударов по Одессе
Российские военные, вероятно, меняют тактику по нанесению массовых осколочных поражений по местам, где много людей, в Одесской области. Об этом сообщает ОК "Пивдень".
В частности, 8 июля, около 10:00, с вражеского самолета Су-30, со стороны Черного моря, по Одесской области выпустили крылатую ракету типа Х-31. Ракета разорвавалась над морем, направляясь к побережью.
"Вполне возможно изменение тактики врага по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне", — считают в ОК "Пивдень".
Ранее, утром 7 июля, военные РФ двумя ракетами атаковали один из районов Одесской области, в результате чего было поражено два сельхозангара и уничтожено 35 тонн зерна. До этого российские оккупанты в течение бомбили заброшенный остров Змеиный и нанесли ракетный удар по базе отдыха в Одесской области.Подписывайтесь на наш YouTube канал