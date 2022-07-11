РФ нанесла ракетный удар по Одесской области

Российские войска выпустили 4 ракеты по Одесской области, одна из них попала в здание. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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"Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Выпустили 4 ракеты из самолетов над оккупированным Крымом. Одна из ракет попала в здание", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Вскоре спикер Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил вражеский ракетный удар по региону.

Какой именно населенные пункт попа под удар, пока неизвестно. Воздушная тревога началась в области в 10:52, а завершилась в 11:47.

Отметим, что, как предупреждало ОК "Пивдень", российские военные, вероятно, меняют тактику по нанесению массовых осколочных поражений по местам, где много людей, в Одесской области.

Ранее, утром 7 июля, военные РФ двумя ракетами атаковали один из районов Одесской области, в результате чего было поражено два сельхозангара и уничтожено 35 тонн зерна.