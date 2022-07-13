- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Вибухи у Запоріжжі: РФ атакувала обласний центр
У другій половині дня 13 липня у Запоріжжі зафіксували два прильоти ворожих ракет. Про це у Facebook повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Станом на 14:50 відомо, що ціллю російських військ стало одне з підприємств обласного центру. Інформація про можливі руйнування та постраждалих уточнюється.
Раніше 13 липня окупанти завдали 28 ударів із реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Миколаївської області. Внаслідок обстрілів пошкоджено лікарню та житлові будинки, у Вітовському районі загинули 5 мирних жителів.