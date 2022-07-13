Вибухи у Запоріжжі: РФ атакувала обласний центр

У другій половині дня 13 липня у Запоріжжі зафіксували два прильоти ворожих ракет. Про це у Facebook повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

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Станом на 14:50 відомо, що ціллю російських військ стало одне з підприємств обласного центру. Інформація про можливі руйнування та постраждалих уточнюється.

"Зберігаємо спокій, дотримуємося правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - звернулися в ОВА до місцевих жителів.

Раніше 13 липня окупанти завдали 28 ударів із реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Миколаївської області. Внаслідок обстрілів пошкоджено лікарню та житлові будинки, у Вітовському районі загинули 5 мирних жителів.