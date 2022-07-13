Росіяни завдали 28 ударів із РСЗВ по Миколаївській області: 5 загиблих

Окупанти вранці 13 липня завдали 28 ударів із реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Миколаївської області.

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Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Внаслідок обстрілу пошкоджено лікарню та житлові будинки.

Також Тимошенко повідомляє про артобстріл по Вітовському району, внаслідок чого загинули 5 мирних жителів.

Зазначимо, окупаційні війська Російської Федерації вдень 12 липня і в ніч на 13 липня не припиняли завдавати ударів по Миколаївській області. В результаті в регіоні горіли поля із зерном, пошкоджено приватні будинки та цивільну інфраструктуру.