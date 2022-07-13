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Россияне нанесли 28 ударов с РСЗО по Николаевской области: 5 погибших
Оккупанты утром 13 июля нанесли 28 ударов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Николаевской области.
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Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
В результате обстрелов повреждена больница и жилые дома.
Также Тимошенко сообщает об артобстреле по Витовскому району, в результате чего погибли 5 мирных жителей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, оккупационные войска Российской Федерации днем 12 июля и в ночь на 13 июля не прекращали наносить удары по Николаевской области. В результате в регионе горели поля с зерном, повреждены частные дома и гражданская инфраструктура.