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Взрывы в Запорожье: РФ атаковала областной центр
Во второй половине дня 13 июля в Запорожье зафиксировали два прилета вражеских ракет. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.
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По состоянию на 14:50 известно, что целью российский войск стало одно из предприятий областного центра. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее 13 июля оккупанты нанесли 28 ударов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Николаевской области. В результате обстрелов повреждена больница и жилые дома, во Витовском районе погибли 5 мирных жителей.