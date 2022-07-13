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Взрывы в Запорожье: РФ атаковала областной центр

Взрывы в Запорожье: РФ атаковала областной центр

Во второй половине дня 13 июля в Запорожье зафиксировали два прилета вражеских ракет. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации. 

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По состоянию на 14:50 известно, что целью российский войск стало одно из предприятий областного центра. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется. 

"Сохраняем спокойствие, соблюдаем правила воздушной тревоги и неразглашение информации", - обратились в ОВА к местным жителям.

Ранее 13 июля оккупанты нанесли 28 ударов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Николаевской области. В результате обстрелов повреждена больница и жилые дома, во Витовском районе погибли 5 мирных жителей.

Автор:
Вита Молодан