"У світі такого ще не було": Росіяни під час війни в Україні застосували всі види своєї ракетної зброї

Армія Російської Федерації в ході війни на території України перейшла на ракети радянського виробництва. Водночас окупанти з початку широкомасштабного вторгнення застосували всі види своєї ракетної зброї.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу у медіацентрі "Україна - Укрінформ".

"Ніде у світі такого ще не було, і ми робимо все можливе, щоби відбити ці атаки", - розповів він.

Юрій Ігнат зазначив, що авіація РФ вже 2,5 місяця не залітає у повітряний простір України, а також росіяни змінили свою тактику.

"Діє з території Білорусі, території Росії, Чорного та Каспійського морів, запускаючи крилаті ракети і насамперед вражає цивільні об'єкти та гине мирне населення", - розповів Ігнат.

Також, за словами представника Міноборони, РФ перейшла насамперед на ракети радянського виробництва.

"Багато вже йдеться про те, що вичерпуються запаси противника, високотехнологічних ракет таких, наприклад, як "Калібр". Противник економить таку високоцінну техніку, для того, щоб загрожувати далі всьому світу. Тому ми бачимо такі ракети як Х-22, Х-39, Х-31, які все частіше застосовуються за різними напрямками", - підсумував він.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 13 липня завдали ракетного удару по Одеській області. В результаті окупанти зруйнували будівлю свиноферми. Про це повідомили в ОК "Південь".