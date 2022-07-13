Застосування артилерії та пропаганда: Зеленський розповів про п’ять складових тактики РФ на війні

Російська Федерація використовує на війні проти України п’ять складових тактики, серед яких застосування артилерії по житлових районах мирних міст, обстріли, економічний шок, депортація та пропаганда.

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Про це розповів президент України Володимир Зеленський у зверненні до Південної Кореї 13 липня.

За словами голови держави, перший тактичний пункт Росії – артилерія.

"Бере в заручники наші міста. Російська армія організує свій наступ так, щоб її гармата і реактивна артилерія могли бити по звичайних житлових районах звичайних міст", – розповів Володимир Зеленський, наголосивши, що саме це було метою окупантів навесні, коли вони рухались від північного кордону України до Києва.

Другим пунктом російської тактики Зеленський назвав ракети. Він наголосив, що від початку широкомасштабного вторгнення Росія запустила по Україні 2960 ракет.

"Тактика Росії направлена на те, щоб вигнати людей з наших міст, щоб кожен з українців відчував страх перед державою-терористом", - сказав президент.

Третім пунктом російської тактики є депортація, а четвертим - економічний шок. Як приклад він навів ситуацію на Шрі-Ланці, де зростання цін на їжу і пальне спричинило соціальний вибух. Зеленський наголосив, що Росія блокує експорт українського зерна, і це призводить до продовольчої кризи.

Водночас п'ятим пунктом російської тактики Зеленський назвав пропаганду.

Нагадаємо, армія Російської Федерації в ході війни на території України перейшла на ракети радянського виробництва. Водночас окупанти з початку широкомасштабного вторгнення застосували всі види своєї ракетної зброї.