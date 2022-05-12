Окупанти завдали ракетного удару по заповідній частині острова Хортиця

Російські війська 12 травня близько 10:00 запустили крилату ракету по Запоріжжю. Вона потрапила до заповідної частини острова Хортиця, де згодом виникла пожежа. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

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"Після обстеження території поразки, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено. За уточненою інформацією, жертв та постраждалих немає", - додали в ОВА.

В адміністрації зазначають, що це вже другий удар по заповіднику. Як нагадали в ОВА, минулого разу російські військові випустили дві крилаті ракети по Хортиці 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі Преображенського мосту, а друга пошкодила санаторій -профілакторій одного з підприємств.

Також 12 травня російські військові завдали від 8 до 12 ракетних ударів по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, розташованому у Полтавській області. Під удар також потрапили інші об'єкти інфраструктури регіону.

Цього ж дня ворог із ракетних систем залпового вогню обстріляв Дніпропетровську область.