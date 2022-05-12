Оккупанты нанесли ракетный удар по заповедной части острова Хортица

Российские войска 12 мая, около 10:00 запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица, где впоследствии возник пожар. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

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"После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено. По уточненной информации, жертв и пострадавших нет", — добавили в ОВА.

В администрации отмечают, что это уже второй удар по заповеднику. Как напомнили в ОВА, в прошлый раз российские военные выпустили две крылатые ракеты по Хортице 21 апреля. Тогда одна ракета упала в районе Преображенского моста, а вторая - повредила санаторий-профилакторий одного из предприятий.

Также 12 мая российские военные нанесли от 8 до 12 ракетных ударов по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенном в Полтавской области. Под удар попали также другие объекты инфраструктуры региона.

В этот же день враги из ракетных систем залпового огня обстреляли Днепропетровскую область.