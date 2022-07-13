Ракетный удар по предприятию в Запорожье: известно уже о 14 раненых

Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области начало расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса) из-за вражеского обстрела областного центра 13 июля.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает Офис генерального прокурора, в результате попадания ракет в одно из промышленных предприятий, по предварительным данным, 14 человек получили ранения.

Ранее начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что две крылатые ракеты попали в цех предприятия в Днепровском районе города, в результате чего возник пожар. При этом он не исключил, что в результате больших разрушений под завалами могут находиться люди.

Впоследствии секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил, что известно о 12 пострадавших, которые уже получают медицинскую помощь в больницах, но спасательные работы на месте продолжаются.

До этого заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал о 7 раненых в результате этого обстрела.

Напомним также, что 25 мая были нанесены ракетные удары по заводу "Мотор Сич", однако расположен в другом районе города - Шевченковском.

12 мая россияне также наносили ракетный удар по Запорожью, а именно по острову Хортица, однако никаких разрушений инфраструктуры на месте не было обнаружено, как не было и пострадавших.