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Ракетный удар по предприятию в Запорожье: известно уже о 14 раненых
Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области начало расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса) из-за вражеского обстрела областного центра 13 июля.
Как сообщает Офис генерального прокурора, в результате попадания ракет в одно из промышленных предприятий, по предварительным данным, 14 человек получили ранения.
Ранее начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что две крылатые ракеты попали в цех предприятия в Днепровском районе города, в результате чего возник пожар. При этом он не исключил, что в результате больших разрушений под завалами могут находиться люди.
Впоследствии секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил, что известно о 12 пострадавших, которые уже получают медицинскую помощь в больницах, но спасательные работы на месте продолжаются.Подписывайтесь на наш Telegram канал
До этого заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал о 7 раненых в результате этого обстрела.
Напомним также, что 25 мая были нанесены ракетные удары по заводу "Мотор Сич", однако расположен в другом районе города - Шевченковском.
12 мая россияне также наносили ракетный удар по Запорожью, а именно по острову Хортица, однако никаких разрушений инфраструктуры на месте не было обнаружено, как не было и пострадавших.