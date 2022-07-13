Число погибших в результате ракетного удара в Часовом Яру увеличилось до 48 - ГСЧС

Под завалами разрушенной пятиэтажки в Часовом Яру Донецкой области в результате российской агрессии спасатели вечером, 13 июля, обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, количество жертв возросло до 48 человек.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Отмечается, что по состоянию на 19:00 во время проведения спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в городе Часов Яр обнаружено тело еще одного погибшего.

Всего обнаружены тела 48 погибших, из них 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек. Работы продолжаются.

Напомним, по состоянию на 17:26 13 июля правоохранители идентифицировали большинство погибших в Часовом Яру. Неопознанными остаются 11 тел.