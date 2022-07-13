Россияне обстреливают более 70 населенных пунктов: какова обстановка на фронте 13 июля

Российские оккупационные войска в Украине продолжают обстрелы десятков населенных пунктов на востоке и юге страны, в частности, в среду в который раз пытались вести штурм в направлении села Дементиевка Харьковской области, которые украинские военные отбили.

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Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в настоящее время противник пополняет запасы и пытается доукомплектовать подразделения, понесшие потери личного состава и военной техники.

Также на Харьковском направлении российские оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Харьков, Русские и Черкасские Тишки, Слатино, Прудянка, Залиман, Старый Салтов, Петровка, Русская Лозовая, Уды, Яворское, Коробочкино и Перемога, нанесли удар парой вертолетов Ка-52 вблизи Верхнего Салтова и Петровки.

На Северском направлении противник принимает меры по усилению контрразведывательного режима в приграничных районах Курской области. Сообщается, что обстреляны из минометов районы сел Волковка, Волфино и Покровка Сумской области. Также в Сумской области враг вел воздушную разведку БпЛА вблизи Заруцкого, Шалыгино и Стариково.

На Славянском направлении оккупанты наносят огневое поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Долина, Дубравное, Курулька, Мазановка, Вернополье, Гусаровка, Чепель, Большая Камышеваха, Краснополье и других, а также нанесли авиаудар вблизи упомянутого села Мазановка.

Кроме того, они пытались вести штурм в направлениях сел Ивановка и Долина, но украинские военные, как сообщает Генштаб, успешно отбили нападения и отбросили оккупантов назад.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел, но обстреливал из ствольной артиллерии и минометов районы Николаевки, Кривой Луки, Северска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Авиационные удары зафиксированы у села Спорное.

На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Выемка, Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Бахмут, Опытное, Веселая Долина, Вершина, Травневое, Кодема, Торецк, Шумы, Майорск, Зайцево и у Углегорской теплоэлектростанции. Также противник нанес авиаудар неподалеку села Вершина.

"Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины наши воины точным огнем свели на нет. Оккупанты с потерями отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил", - добавляют в Генштабе.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, но уже с меньшей интенсивностью.

Нанесены авиационные удары неподалеку от Малых Щербаков, Малой Токмачки, Каменского и Новомихайловки. Также россияне вели воздушную разведку с помощью беспилотников вблизи Новопрокоповки и Малой Токмачки.

В свою очередь, на Южнобугском направлении войска агрессора осуществляли обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Князевка, Осокоровка, Добрянка, Белая Криница, Партизанское, Благодатное, Киселевка, Новогригоровка, Заря, Еленовка, Котлярово, Шевченково, Луч, Посад-Покровское, Степная Долина, Украинка, Прибугское, Новая Заря, Лиманы и Лупарево.