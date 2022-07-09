Оккупанты пытались захватить Углегорскую ТЭС в Донецкой области, но ВСУ отбили наступление, - Генштаб

Российская армия пыталась установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в Доломитном районе в Донецкой области. Однако украинские военные отбросили оккупантов на прежние позиции.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что за прошедшие сутки россияне обстреляли позиции ВСУ недалеко от Сеньковки и Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Эсмань и Алексеевка Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Явирское, Старая Гнилица, Украинка, Никольское, Базалиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пятигорское, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка, Старый Салтов, Шестаково и Рубежное.

На Славянском направлении враг совершил артобстрелы вблизи Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки. На Краматорском – обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы фиксировались вблизи Зайцева, Берестова и Клинового. Нанес авиаудару неподалеку от Спорного. Также оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Украинские воины не дали им этого сделать и отбросили их на предыдущие позиции.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обоюдные обстрелы позиций по линии столкновения. Враг наносил авиаудары в районе населенного пункта Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении противник продолжает обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

В то же время, украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. Враг имеет значительные потери.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников назвал три возможных сценария окончания войны. По его словам, Украина не сможет соперничать с Россией по принципу "мясорубка на мясорубку", который применяет в войне армия РФ.