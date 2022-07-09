Окупанти намагалися захопити Вуглегірську ТЕС на Донеччині, але ЗСУ відбили наступ, - Генштаб

Російська армія намагалася встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного у Донецькій області. Проте українські воїни відкинули окупантів на попередні позиції.

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що протягом минулої доби росіяни обстріляли позиції ЗСУ неподалік Сеньківки та Миколаївки Чернігівської області та населених пунктів Есмань і Олексіївка Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Явірське, Стара Гнилиця, Українка, Микільське, Базаліївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, П’ятигірське, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Шестакове та Рубіжне.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив артобстріли поблизу Дібровного, Богородичного, Адамівки, Карнаухівки та Сулигівки. На Краматорському - обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Краматорська. Штурмовими діями намагається просунутись в районі населеного пункту Григорівка, бої тривають.

На Бахмутському напрямку ворожі обстріли фіксувалися поблизу Зайцевого, Берестового та Клинового. Завдав авіаудару неподалік Спірного. Також окупанти намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного. Українські воїни не дали їм цього зробити та відкинули на попередні позиції.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обапільні обстріли позицій по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаударів в районі населеного пункту Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстрілювати цивільну та військової інфраструктури. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Водночас українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Ворог має значні втрати.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков назвав три можливі сценарії закінчення війни. За його словами, Україна не зможе змагатися з Росією за принципом "м'ясорубка на м'ясорубку", який застосовує у війні армія РФ.