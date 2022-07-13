Росіяни обстрілюють більше 70 населених пунктів: яка обстановка на фронті 13 липня

Російські окупаційні війська в Україні продовжують обстріли десятків населених пунктів на сході й півдні держави, зокрема в середу вкотре намагалися вести штурм в напрямку села Дементіївка Харківської області, який українські військові відбили.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, наразі противник поповнює запаси та намагається доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат особового складу та військової техніки.

Також на Харківському напрямку російські окупанти обстрілювали райони населених пунктів Харків, Руські та Черкаські Тишки, Слатине, Прудянка, Залиман, Старий Салтів, Петрівка, Руська Лозова, Уди, Явірське, Коробочкине та Перемога, завдали удару парою вертольотів Ка-52 поблизу Верхнього Салтова та Петрівки.

На Сіверському напрямку противник вживає заходів щодо посилення контррозвідувального режиму у прикордонних районах Курської області. Повідомляється, що обстріляно із мінометів райони сіл Вовківка, Волфине та Покровка Сумської області. Також на Сумщині ворог вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Заруцького, Шалигиного та Старикового.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля та інших, а також завдали авіаудару поблизу згаданого села Мазанівка.

Крім цього, вони намагалися вести штурм у напрямках сіл Іванівка та Долина, але українські військові, як повідомляє Генштаб, успішно відбили напади та відкинули окупантів назад.

На Краматорському ж напрямку ворог активних дій не вів, але обстрілював із ствольної артилерії та мінометів райони Миколаївки, Кривої Луки, Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Авіаційні удари зафіксовано біля села Спірне.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Виїмка, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Бахмут, Опитне, Весела Долина, Вершина, Травневе, Кодема, Торецьк, Шуми, Майорськ, Зайцеве та біля Вуглегірської теплоелектростанції. Також противник завдав авіаудару неподалік села Вершина.

"Всі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини наші воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти з втратами відійшли. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив", - додають в Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжив обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, однак вже з меншою інтенсивністю.

Завдано авіаційних ударів неподалік Малих Щербаків, Малої Токмачки, Кам’янського та Новомихайлівки. Також росіяни вели повітряну розвідку за допомогою безпілотників поблизу Новопрокопівки і Малої Токмачки.

В свою чергу, на Південнобузькому напрямку війська агресора здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Князівка, Осокорівка, Добрянка, Біла Криниця, Партизанське, Благодатне, Киселівка, Новогригорівка, Зоря, Оленівка, Котляреве, Шевченкове, Луч, Посад-Покровське, Степова Долина, Українка, Прибузьке, Нова Зоря, Лимани та Лупареве.