Окупанти наполегливо намагаются витіснити ЗСУ з Дементіївки під Харковом: відбито вже кілька штурмів села

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують намагання витіснити українські війська з району села Дементіївка на північ від Харкова: українські військові відбили кілька штурмів зазначеного населеного пункту та змусили наразі ворога відійти. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Крім цього, ворог здійснив артилерійські обстріли самого обласного центру та населених пунктів Соснівка, Стара Гнилиця, Українка, Замулівка, Петрівка, Черкаські Тишки, Коробочкине, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Нове, Байрак, Дементіївка і Золочів.

На Слов’янському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Дібрівне, Мазанівка, Адамівка, Барвінкове, Гусарівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка, Хрестище, Нікополь, Сулигівка та Костянтинівка.

"Підрозділи противника вели штурмові дії з метою покращення тактичного положення поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Українські воїни уміло оборонялися, завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати. З таким же результатом завершилась ворожа спроба розвідки боєм неподалік Долини", - вказують у Генштабі.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів, але обстріляв українські позиції неподалік Маяків, Райгородка, Кривої Луки, Верхньокам’янського та Пришиба, а також завдав авіаційних ударів поблизу Серебрянки та Спірного.

На Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Вершина, Новолуганське, Бахмут, Яковлівка, Майорськ та авіаційні удари поблизу Берестового, Білогорівки, Вершини і Яковлівки.

"При спробі просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка ворог зазнав втрат від кинжального вогню наших захисників та хаотично відійшов", - повідомили також в українській армії.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує обстріли позицій українських військ з наявного наземного озброєння вздовж всієї лінії зіткнення, однак подробиць у Генштабі не наводять, окрім того, що було завдано авіаудару поблизу Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утримані зайнятих рубежів, але активізував і ведення повітряної розвідки. Повідомляється про обстріли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Олександрівка, Нова Зоря, Осокорівка, Велика Костромка, Мурахівка, Любомирівка, Поляна, Партизанське, Благодатне, Калинівка, Тернівка та Прибузьке.

В свою чергу, на Сіверському напрямку артилерія противника обстріляла села Старикове і Нова Слобода Сумської області та Миколаївка і Карповичі Чернігівської області. Зазначено, що на цьому напрямку ворог активно застосовує безпілотні літальні апарати та засоби радіоелектронної боротьби.