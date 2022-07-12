Оккупанты настойчиво пытаются вытеснить ВСУ из Дементиевки под Харьковом: отбито уже несколько штурмов села

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают попытки вытеснить украинские войска из района села Дементиевка к северу от Харькова: украинские военные отбили несколько штурмов указанного населенного пункта и заставили врага отойти. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Кроме того, враг осуществил артиллерийские обстрелы самого областного центра и населенных пунктов Сосновка, Старая Гнилица, Украинка, Замуловка, Петровка, Черкасские Тишки, Коробочкино, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка, Старый Салтов, Новое, Байрак, Дементиевка и Золочев.

На Славянском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Дубравное, Мазановка, Адамовка, Барвенково, Гусаровка, Большая Камышеваха, Новая Дмитровка, Крестище, Никополь, Сулиговка и Константиновка.

"Подразделения противника вели штурмовые действия с целью улучшения тактического положения вблизи Краснополья, Довгенького, Мазановки и Ивановки. Украинские воины умело оборонялись, нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать. С таким же результатом завершилась вражеская попытка разведки боем неподалеку от Долины", - отмечают в Генштабе.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел, однако обстрелял украинские позиции недалеко от Маяков, Райгородка, Кривой Луки, Верхнекаменского и Пришиба, а также нанес авиационные удары вблизи Серебрянки и Спорного.

На Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестовое, Соледар, Вершина, Новолуганское, Бахмут, Яковлевка, Майорск и авиационные удары вблизи Берестового, Белогоровки, Вершины и Яковлевки.

"При попытке продвинуться в направлении Спорное - Ивано-Дарьевка враг понес потери от кинжального огня наших защитников и хаотично отошел", - сообщили также в украинской армии.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы позиций украинских войск по имеющемуся наземному вооружению вдоль всей линии столкновения, однако подробностей в Генштабе не приводят, кроме того, что был нанесен авиаудар вблизи Новоандреевки.

На Южнобугском направлении основные усилия враг сосредотачивается на удержании занятых рубежей, однако активизировал и ведение воздушной разведки. Сообщается об обстрелах из ствольной артиллерии районов населенных пунктов Александровка, Новая Зоря, Осокоровка, Великая Костромка, Мураховка, Любомировка, Поляна, Партизанское, Благодатное, Калиновка, Терновка и Прибугское.

В свою очередь, на Северском направлении артиллерия противника обстреляла села Стариково и Новая Слобода Сумской области, Николаевка и Карповичи Черниговской области. Указано, что на этом направлении враг активно применяет беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы.