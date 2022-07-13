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ВСУ уничтожили уже около 37 570 оккупантов, - Генштаб
По состоянию на 13 июля на 140 день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют более 37,5 тысячи человек. Данные уточняются.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.07 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 37570 человек ликвидировано
- танков ‒ 1649 ед.
- боевых бронированных машин – 3832 ед.
- артиллерийских систем – 839 ед.
- РСЗО – 247 ед.
- средства ПВО – 109 ед.
- самолетов – 217 ед.
- вертолетов – 188 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 678 ед.
- крылатые ракеты – 155 ед.
- корабли/катера — 15 ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2704 ед.
- специальная техника — 67.
Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Николаевском направлении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, чтобы скрыть реальное количество потерь среди личного состава армии страны-агрессора РФ, оккупанты регулярно сжигают тела убитых военных.
Отметим, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "администрация" захватчиков срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых российских военных.
Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.