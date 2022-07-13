ВСУ уничтожили уже около 37 570 оккупантов, - Генштаб

По состоянию на 13 июля на 140 день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют более 37,5 тысячи человек. Данные уточняются.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.07 ориентировочно составляют:

личного состава – около 37570 человек ликвидировано

танков ‒ 1649 ед.

боевых бронированных машин – 3832 ед.

артиллерийских систем – 839 ед.

РСЗО – 247 ед.

средства ПВО – 109 ед.

самолетов – 217 ед.

вертолетов – 188 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 678 ед.

крылатые ракеты – 155 ед.

корабли/катера — 15 ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2704 ед.

специальная техника — 67.

Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Николаевском направлении.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, чтобы скрыть реальное количество потерь среди личного состава армии страны-агрессора РФ, оккупанты регулярно сжигают тела убитых военных.

Отметим, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "администрация" захватчиков срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых российских военных.

Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.