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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару у Часовому Яру зросла до 48 - ДСНС
Під завалами зруйнованої п'ятиповерхівки у Часовому Яру на Донеччині внаслідок російської агресії рятувальники ввечері, 13 липня, виявили тіло ще одного загиблого. Таким чином, кількість жертв зросла до 48.
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Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
Зазначається, що станом на 19:00 під час проведення рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в місті Часів Яр виявлено тіло ще однієї загиблої особи.
Всього виявлено тіла 48 загиблих осіб, з них 1 дитина, врятовано з-під завалів 9 осіб. Роботи тривають.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, станом на 17:26 13 липня правоохоронці ідентифікували більшість загиблих у Часовому Ярі. Нерозпізнаними залишаються 11 тіл.