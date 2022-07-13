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Поліція ідентифікувала більшість загиблих у Часовому Яру, 11 залишаються нерозпізнаними
Четверту добу тривають пошукові заходи в місті Часів Яр на Донеччині, де 9 липня військові армії Російської Федерації зруйнували п’ятиповерховий будинок. Ворог завдав три удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Поліція ідентифікувала більшість загиблих.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Станом на 17:26 13 липня правоохоронці ідентифікували більшість загиблих у Часовому Ярі. Нерозпізнаними залишаються 11 тіл. Поліцейські працюють над встановленням осіб постраждалих.
За словами керівника поліції Донеччини Руслана Осипенко, наразі вся область піддається авіаракетним ударам. Найгарячіші напрямки – Бахмут, Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка. На постійному вогневому рубежі перебуває Авдіївка.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Поліція вживає заходів щодо евакуації цивільних громадян і документує всі воєнні злочини Росії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, рятувальники станом на 10:20 13 липня виявили та вилучили з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку в місті Часів Яр тіла 47 загиблих.
Також проведено розчищення та розбір понад 445 тонн зруйнованих елементів будинку.