Поліція ідентифікувала більшість загиблих у Часовому Яру, 11 залишаються нерозпізнаними

Четверту добу тривають пошукові заходи в місті Часів Яр на Донеччині, де 9 липня військові армії Російської Федерації зруйнували п’ятиповерховий будинок. Ворог завдав три удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Поліція ідентифікувала більшість загиблих.

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Про це повідомляє Національна поліція України.

Станом на 17:26 13 липня правоохоронці ідентифікували більшість загиблих у Часовому Ярі. Нерозпізнаними залишаються 11 тіл. Поліцейські працюють над встановленням осіб постраждалих.

За словами керівника поліції Донеччини Руслана Осипенко, наразі вся область піддається авіаракетним ударам. Найгарячіші напрямки – Бахмут, Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка. На постійному вогневому рубежі перебуває Авдіївка.

"Поліція вживає заходів щодо евакуації цивільних громадян і документує всі воєнні злочини Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рятувальники станом на 10:20 13 липня виявили та вилучили з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку в місті Часів Яр тіла 47 загиблих.

Також проведено розчищення та розбір понад 445 тонн зруйнованих елементів будинку.