Кількість жертв обстрілу Часова Яра зросла до 38

Станом на 15:00 вівторка рятувальники виявили та вилучили з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку в місті Часів Яр тіла 38 загиблих осіб, серед яких є хлопчик віком близько 9 років.

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Як повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області, врятовано з-під завалів лиш 9 осіб. Також проведено розчищення та розбір понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку.

Роботи тривають. Від ДСНС залучено 57 чоловік та 8 одиниць техніки, а також два автокрана та два навантажувача від місцевих органів влади. На місці чергує автомобіль швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, що 9 липня о 21:17 внаслідок ракетного обстрілу Часова Яра сталося руйнування, як повідомляли у ДСНС, двох п'ятиповерхових житлових будинків. Впродовж наступного дня вдалося віднайти тіла лише 15 загиблих, однак станом на ранок 12 липня було відомо вже про 34.

В свою чергу, як повідомили вранці вівторка в Генеральному штабі Збройних сил України, в навколишніх населених пунктах російські окупанти здійснюють обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Яковлівка, Берестове, Покровське, Соледар, Білогорівка, Вершина, Новолуганське, Кодема, Бахмут та Весела Долина, а також завдали авіаційних ударів неподалік Берестового, Білогорівки та Вершини.