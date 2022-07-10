Кількість жертв російського обстрілу Часів Яру зросла до 15

Під час аварійно-рятувальних робіт на місці ракетного обстрілу в місті Часів Яр виявлено тіла 1️5 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 5️ осіб. Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

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Встановлено та підтримується мовний контакт із трьома особами під завалами, здійснюються заходи щодо їх порятунку, роботи тривають. За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще 24 осіб з них 1 дитина.

Всього від ДСНС до проведення робіт залучено 67 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки, додатково залучено два навантажувача та два автокрана від місцевих органів влади.

Нагадаємо, що 9 липня о 21:17, внаслідок ракетного обстрілу міста сталося руйнування двох п'ятиповерхових житлових будинків.

Зазначимо також, що на початку тижня президент Володимир Зеленський створив у цьому місті, як і в інших прифронтових громадах Донеччнини, військову адміністрацію, призначивши її начальником Сергія Чауса.