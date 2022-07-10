Число жертв российского обстрела Часов Яра возросло до 15

В ходе аварийно-спасательных работ на месте ракетных обстрелов в городе Часов Яр обнаружены тела 15 погибших, спасены из-под завалов 5 человек. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

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Установлен и поддерживается вербальный контакт с тремя лицами под завалами, осуществляются мероприятия по их спасению, работы продолжаются. По предварительной информации, под завалами возможно нахождение еще 24 человек, в том числе одного ребенка.

Всего от ГСЧС к проведению работ привлечены 67 человек личного состава и 10 единиц техники, дополнительно привлечены два погрузчика и два автокрана от местных органов власти.

Напомним, что 9 июля в 21:17 в результате ракетных обстрелов города произошло разрушение двух пятиэтажных жилых домов.

Отметим также, что в начале недели президент Владимир Зеленский создал в этом городе, как и в других прифронтовых общинах Донбасса, военную администрацию, назначив ее начальником Сергея Чауса.