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Россияне обстреляли Часов Яр в Донецкой области: под завалами пятиэтажки находятся более 30 человек
Под завалами пятиэтажного дома, который был разрушен вечером 9 июля в результате вражеской атаки из "Ураганов" в Часовом Яру Донецкой области, находится еще более трех десятков человек.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Отмечается, что в доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели - пытаются спасти оказавшихся под завалами.
По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На данный момент спасатели сумели установить контакт с двумя оказавшимися под руинами людьми. На поверхность уже смогли достать 6 погибших и 5 раненых.
Напомним, утром 9 июля российские военные обстреляли Донецкую область. Россияне 4 раза попали ракетами по Славянску. В Часовом Яру россияне обстреляли железнодорожную станцию – несколько человек получили легкие контузии.