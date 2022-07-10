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Россияне обстреляли Часов Яр в Донецкой области: под завалами пятиэтажки находятся более 30 человек

Донецкая область, война в Украине, боевые действия, Часовой Яр? последствия войны Украина
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Под завалами пятиэтажного дома, который был разрушен вечером 9 июля в результате вражеской атаки из "Ураганов" в Часовом Яру Донецкой области, находится еще более трех десятков человек.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Отмечается, что в доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели - пытаются спасти оказавшихся под завалами. 

По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок.

На данный момент спасатели сумели установить контакт с двумя оказавшимися под руинами людьми. На поверхность уже смогли достать 6 погибших и 5 раненых.  

Фото 2 — Россияне обстреляли Часов Яр в Донецкой области: под завалами пятиэтажки находятся более 30 человек
Фото 3 — Россияне обстреляли Часов Яр в Донецкой области: под завалами пятиэтажки находятся более 30 человек
Фото 4 — Россияне обстреляли Часов Яр в Донецкой области: под завалами пятиэтажки находятся более 30 человек
Фото 5 — Россияне обстреляли Часов Яр в Донецкой области: под завалами пятиэтажки находятся более 30 человек
Фото 6 — Россияне обстреляли Часов Яр в Донецкой области: под завалами пятиэтажки находятся более 30 человек
Фото 7 — Россияне обстреляли Часов Яр в Донецкой области: под завалами пятиэтажки находятся более 30 человек
Фото 8 — Россияне обстреляли Часов Яр в Донецкой области: под завалами пятиэтажки находятся более 30 человек
Фото 9 — Россияне обстреляли Часов Яр в Донецкой области: под завалами пятиэтажки находятся более 30 человек

Напомним, утром 9 июля российские военные обстреляли Донецкую область. Россияне 4 раза попали ракетами по Славянску. В Часовом Яру россияне обстреляли железнодорожную станцию – несколько человек получили легкие контузии.

Автор:
Анастасия Перцева