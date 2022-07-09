Оккупанты обстреляли Донецкую область

Утром 9 июля российские военные обстреляли Донецкую область. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По его словам, россияне 4 раза попали ракетами по Славянску. Из-за обстрелов повреждены больница, дворец культуры, жилые дома и детская площадка.

Также в Славянске российский снаряд попал в частный дом – хозяин оказался под завалами, на месте работают спасатели.

В Часовом Яре россияне обстреляли железнодорожную станцию ​​– несколько человек получили легкие контузии.

Ночью под обстрел попал город Горняк. Известно о двух раненых и поврежденной гражданской инфраструктуре: 4 жилых дома, магазин автозапчастей, заправка. Также частично оборваны линии электропередач.

В Светлодарской общине под огнем Кодема, Семигорье, Новолуганской и Углегорской ТЭС. Известно о по меньшей мере одного погибшего в Семигорье.

Напомним, российская армия пыталась установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в Доломитном районе в Донецкой области. Однако украинские военные отбросили оккупантов на прежние позиции.