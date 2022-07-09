Окупанти обстріляли Донецьку область

Зранку 9 липня російські військові обстріляли Донецьку область. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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За його словами, росіяни 4 рази влучили ракетами по Слов'янську. Через обстріл пошкоджено лікарню, палац культури, житлові будинки та дитячий майданчик.

Також у Слов'янську російський снаряд потрапив до приватної оселі – господар опинився під завалами, на місці працюють рятувальники.

У Часовому Яру росіяни обстріляли залізничну станцію – кілька людей отримали легкі контузії.

Вночі під обстріл потрапило місто Гірник. Відомо про дві поранені та пошкоджену цивільну інфраструктуру: 4 житлові будинки, магазин автозапчастин, заправка. Також частково обірвані лінії електропередач.

У Світлодарській громаді під вогнем Кодема, Семигір'я, Новолуганської та Вуглегірської ТЕС. Відомо про щонайменше одного загиблого в Семигір'ї.

Нагадаємо, російська армія намагалася встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне становище у Доломітному районі на Донеччині. Проте українські військові відкинули окупантів на колишні позиції.