Росіяни обстріляли Часів Яр на Донеччині: під завалами п'ятиповерхівки перебувають понад 30 осіб

Під завалами п'ятиповерхового будинку, який було зруйновано ввечері 9 липня внаслідок ворожої атаки з "Ураганів" у Часовому Яру на Донеччині, знаходиться ще понад три десятки людей.

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Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Зазначається, що у будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники - намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами.

За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина.

Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами. На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених.

Нагадаємо, зранку 9 липня російські військові обстріляли Донецьку область. Росіяни 4 рази влучили ракетами по Слов'янську. У Часовому Яру росіяни обстріляли залізничну станцію – кілька людей отримали легкі контузії.