Росіяни застосували касетні боєприпаси по Гродівській громаді, в Торецьку обстріляли школу - Донецька ОВА

Під обстріл окупаційних військ на Донеччині 26 червня потрапила школа в Торецьку: там вибито шибки, пошкоджено стріху. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Напередодні ж, за його словами, було зруйновано школу у селі Маяки, що біля Слов'янстка. Голова області підкреслив, що загалом вже понад 220 шкіл постраждали від російської зброї за чотири місяці.

"Касетні боєприпаси росіяни застосували у Гродівській громаді - відомо про щонайменше одного пораненого", - повідомив також він.

Також, як зазначив Кириленко, вкотре під ворожим вогнем опинився Авдіївський коксохімічний завод і саме місто Авдіївка.

"Росія прийшла сюди цілеспрямовано вбивати українців і заради цього готова порушувати всі закони та звичаї війни. За таких обставин єдиний відповідальний крок — евакуація!" - наголосив керівник ОВА.

Зазначимо також, що згідно з останнім зведенням Генерального штабу Збройних сил України, в Донецькій області, ворог здійснює обстріли українських позицій з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу сіл Берестове, Покровське та Кодема в районі Бахмуту, а також селища Нью-Йорк, що біля Торецька.