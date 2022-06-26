ЗСУ відбили три штурми окупантів на Слов'янському напрямку - Генштаб

Російські окупаційні війська після захоплення Сєвєродонецька намагаються за підтримки артилерії блокувати з південного напрямку сусідній Лисичанськ, повідомляють в Генеральному штабі Збройних сил України.

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Зазначається, що окупанти обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам'янки та Лоскутівки, завдали авіаудару неподалік Вовчоярівки. Також вказано, що для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли українських позицій з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка. Українські війська завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка: після невдалого штурму окупанти відійшли.

На Краматорському напрямку активних бойових дій окупанти не вели, але обстріляли з артилерії район населеного пункту Маяки. На Слов'янському напрямку вони обстрілювали райони сіл Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. ЗСУ ж успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли позицій українських військ із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар'їнка, Пречистівка, Гуляйпільське та Білогір'я, завдавав ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів в тилових районах сил оборони.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Завдано авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, але успіху не мали.

На Сіверському напрямку, за даними Генштабу, з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. При цьому знову повідомляється про обстріли цивільної та військової інфраструктури біля прикордонних сіл Хрінівка та Янжулівка.

На Південнобузькому ж напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча, завдали ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва.

Крім цього, за підтримки армійської авіації ворог намагався відновити контроль над селом Потьомкине на півночі Херсонської області, але успіху не мав та відійшов.