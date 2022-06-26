ВСУ отразили три штурма оккупантов на Славянском направлении - Генштаб

Российские оккупационные войска после захвата Северодонецка пытаются при поддержке артиллерии блокировать с южного направления соседний Лисичанск, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Отмечается, что оккупанты обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки, нанесли авиаудар неподалеку от Волчеяровки. Также указано, что для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии.

На Бахмутском направлении враг производил обстрелы украинских позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка. Украинские войска нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка: после неудачного штурма оккупанты отошли.

На Краматорском направлении активных боевых действий они не вели, но обстреляли из артиллерии район населенного пункта Маяки. На Славянском направлении российские войска обстреливали районы сел Новая Дмитровка, Дубровно, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное. ВСУ же успешно отразили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник осуществлял обстрелы позиций украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Пески, Марьинка, Пречистовка, Гуляйпольское и Белогорье, наносил ракетно-артиллерийские удары по гражданским районах сил обороны.

На Харьковском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Русские Тишки, Чепель, Чугуев, Золочев, Мосьпаново. Нанесены авиаудары неподалеку от Яворского, Дементиевки и Замуловки. Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Дементиевка, но успеха не имели.

На Северском направлении, по данным Генштаба, с целью демонстрации присутствия и сковывания действий сил обороны враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. При этом снова сообщается об обстрелах гражданской и военной инфраструктуры у приграничных сел Хреновка и Янжуловка.

На Южнобугском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах Осокоровки, Трудолюбовки, Добрянки, Анновки, Зари, Благодатного и Луча, нанесли ракетные удары по инфраструктуре города Николаева.

Кроме того, при поддержке армейской авиации враг пытался восстановить контроль над селом Потемкино на севере Херсонской области, но успеха не имел и отошел.