РФ отстранила ключевых генералов от командования на войне в Украине, - британская разведка

Высшее командование Российской Федерации отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне на территории Украины.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки, опубликованной в Twitter.

Сообщается, что в числе отстраненных командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южной группой войск (ЮГВ) генерал армии Александр Дворников.

"Дворников также какое-то время, вероятно, исполнял обязанности главного оперативного командира", - говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, командование SGF, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину, поскольку SGF продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе. На протяжении более тридцати лет карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 June 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JiISX2dQ0h — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 25, 2022

Напомним, согласно данным британской разведки, Россия столкнулась с нехваткой надлежаще подготовленных пилотов.