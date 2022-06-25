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РФ отстранила ключевых генералов от командования на войне в Украине, - британская разведка
Высшее командование Российской Федерации отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне на территории Украины.
Об этом свидетельствуют данные британской разведки, опубликованной в Twitter.
Сообщается, что в числе отстраненных командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южной группой войск (ЮГВ) генерал армии Александр Дворников.
"Дворников также какое-то время, вероятно, исполнял обязанности главного оперативного командира", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как отметили в разведке, командование SGF, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину, поскольку SGF продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе. На протяжении более тридцати лет карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости.
Напомним, согласно данным британской разведки, Россия столкнулась с нехваткой надлежаще подготовленных пилотов.