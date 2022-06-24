Россия столкнулась с нехваткой надлежаще подготовленных пилотов, - британская разведка

Вооруженные силы Украины захватили пилота российского штурмовика Су-25 FROGFOOT, который был сбит 17 июня. Пилот признался, что он бывший майор ВВС Российской Федерации, который устроился на работу в качестве военного подрядчика Вагнера и совершил несколько боевых вылетов во время конфликта.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

"Использование отставных сотрудников, которые сейчас работают по контракту с "Вагнером", для выполнения задач непосредственной авиационной поддержки указывает на то, что российские ВВС, вероятно, изо всех сил пытаются поддержать вторжение в Украину достаточным количеством экипажей", - отмечается в сообщении.

Как отметили в разведке, вероятно, это связано с сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного личного состава в России и ее боевых потерь.

"Во время выполнения своих миссий российский пилот использовал коммерческие устройства GPS, а не российское военное навигационное оборудование. Это, вероятно, указывает на то, что самолеты Вагнера являются более старыми моделями Су-25 и что ВВС России не предоставляют Вагнеру современное оборудование авионики", - подытожили в британской разведке.

Напомним, военная разведка Великобритании считает, что темпы наступления России в Украине замедлятся в ближайшие несколько месяцев, поскольку российская армия исчерпает свои ресурсы.