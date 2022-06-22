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Россия готовится перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений, - британская разведка
На Востоке Украины продолжаются сильные обстрелы, поскольку Российская Федерация стремится оцепить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге.
Об этом свидетельствуют данные британской разведки.
Отмечается, что способность обеих сторон формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, по всей вероятности, становится все более важной для результата войны.
"Сильные обстрелы на Донбассе продолжаются, поскольку Россия стремится оцепить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В разведке констатировали, что РФ не публиковала данные о количестве военных потерь в Украине с 25 марта. В то же время в так называемой Донецкой народной республике по состоянию на 16 июня признали 2128 военнослужащих погибшими и 8897 ранеными с начала 2022 года.
"Уровень потерь "ДНР" эквивалентен примерно 55% их начальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе. Высокая вероятность того, что силы "ДНР" оснащены устаревшим вооружением и техникой", - говорится в сообщении.
Напомним, согласно данный британской разведки, со стороны российских солдат продолжают случаться отказы целыми российскими подразделениями от приказов и вооруженных противостояний между офицерами и их войсками.