Росія готується перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів, - британська розвідка

На Сході України продовжуються сильні обстріли, оскільки Російська Федерація прагне оточити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

Зазначається, що здатність обох сторін формувати та розгортати резервні підрозділи на фронті, ймовірно, стає все більш важливою для результату війни.

"Сильні обстріли на Донбасі продовжуються, оскільки Росія прагне оточити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі і Попасну на півдні", - йдеться у повідомленні.

У розвідці констатували, що РФ не публікувала дані щодо кількості військових втрат в Україні з 25 березня. Водночас у так званій Донецькій народній республіці станом на 16 червня визнали 2128 військовослужбовців загиблими та 8897 пораненими з початку 2022 року.

"Рівень втрат "ДНР" еквівалентний приблизно 55% їх початкової чисельності, що наголошує на надзвичайному виснаженні російських і проросійських сил на Донбасі. Висока ймовірність того, що сили "ДНР" оснащені застарілим озброєнням і технікою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з даною британською розвідкою, з боку російських солдатів продовжують траплятися відмови цілими російськими підрозділами від наказів та збройних протистоянь між офіцерами та їхніми військами.