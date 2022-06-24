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Росія зіткнулася з нестачею належно підготовлених пілотів, - британська розвідка
Збройні сили України захопили пілота російського штурмовика Су-25 FROGFOOT, збитого 17 червня. Пілот зізнався, що він колишній майор ВПС Російської Федерації, який влаштувався працювати як військовий підрядник Вагнера і здійснив кілька бойових вильотів під час війни.
Про це свідчать дані британської розвідки.
"Використання відставних співробітників, які зараз працюють за контрактом з "Вагнером", для виконання завдань безпосередньої авіаційної підтримки вказує на те, що російські ВПС, ймовірно, щосили намагаються підтримати вторгнення в Україну достатньою кількістю екіпажів", - наголошується в повідомленні.
Як зазначили у розвідці, ймовірно, це пов'язано із поєднанням недостатньої кількості належним чином підготовленого особового складу в Росії та її бойових втрат.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Під час виконання своїх місій російський пілот використовував комерційні пристрої GPS, а не російське військове навігаційне обладнання. Це, ймовірно, вказує на те, що літаки Вагнера є старішими моделями Су-25, і що ВПС Росії не надають Вагнеру сучасного обладнання авіоніки", - підсумували в британській розвідці.
Нагадаємо, військова розвідка Великобританії вважає, що темпи наступу Росії в Україні сповільняться протягом найближчих кількох місяців, оскільки російська армія вичерпає свої ресурси.