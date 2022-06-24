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Росія зіткнулася з нестачею належно підготовлених пілотів, - британська розвідка

Су-25 FROGFOOT
Фото: Су-25 FROGFOOT

Збройні сили України захопили пілота російського штурмовика Су-25 FROGFOOT, збитого 17 червня. Пілот зізнався, що він колишній майор ВПС Російської Федерації, який влаштувався працювати як військовий підрядник Вагнера і здійснив кілька бойових вильотів під час війни.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

"Використання відставних співробітників, які зараз працюють за контрактом з "Вагнером", для виконання завдань безпосередньої авіаційної підтримки вказує на те, що російські ВПС, ймовірно, щосили намагаються підтримати вторгнення в Україну достатньою кількістю екіпажів", - наголошується в повідомленні.

Як зазначили у розвідці, ймовірно, це пов'язано із поєднанням недостатньої кількості належним чином підготовленого особового складу в Росії та її бойових втрат.

"Під час виконання своїх місій російський пілот використовував комерційні пристрої GPS, а не російське військове навігаційне обладнання.  Це, ймовірно, вказує на те, що літаки Вагнера є старішими моделями Су-25, і що ВПС Росії не надають Вагнеру сучасного обладнання авіоніки", - підсумували в британській розвідці.

Нагадаємо, військова розвідка Великобританії вважає, що темпи наступу Росії в Україні сповільняться протягом найближчих кількох місяців, оскільки російська армія вичерпає свої ресурси.

Автор:
Анастасія Дєдковська