РФ планирует подрыв домов и ракетный удар по НПЗ в белорусском Мозыре - украинская разведка

Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что, согласно полученным им данным, Россия попытается вовлечь Беларусь в военный конфликт с Украиной с помощью ряда провокаций в отношении инфраструктурных объектов и гражданского населения. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"Для этого в город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники Главного разведывательного управления РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых Пригожиным и Шойгу", - заявили в ГУР.

Там говорят, что в планы этих групп входит организация серии терактов на территории Беларуси. В частности, российское ГРУ планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам, а при обстрелах дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больницы и школы.

"То есть, будет использован сценарий, аналогичный примененному в России во время разжигания войны в Чечне. Тогда спецслужбы РФ организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических "чеченских боевиков", - верят в украинской военной разведке.

В ГУР Минобороны считают, что реализация такого сценария, согласно его замыслу, должна создать формальный повод для разрешения войны против Украины со стороны Беларуси.

"Это, по мнению кремлевских кураторов "спецоперации", создаст для Лукашенко так называемый "казус белли". Считается, что в этом случае у самопровозглашенного "президента" Беларуси не останется возможности избежать участия в войне. Имея эту информацию, офицеры белорусской армии начали эвакуацию своих семей из Мозыря", - говорится в сообщении.

Напомним, что 22 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что никакой угрозы Украине со стороны Беларуси нет, несмотря на проведение на ее территории сейчас целого комплекса действий военного характера.

В частности, с 22 июня по 1 июля в Беларуси проводятся военные учения в районе границы с Украиной в Гомельской области с целью "проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по назначению".

Перед их началом украинская сторона заявляла, что на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях сосредоточено до семи батальонов, что составляет около 3,5-4 тысяч солдат.

Отметим также, что вопрос о возможности военного вторжения из Беларуси обсуждался по инициативе президента Владимира Зеленского на заседании ставки верховного главнокомандующего 15 июня.