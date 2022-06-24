РФ планує підрив будинків та ракетний удар по НПЗ у білоруському Мозирі - українська розвідка

Головне управління розвідки Міністерства оборони України стверджує, що, згідно з отриманими ним даними, Росія спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення. Про це йдеться в повідомленні відомства.

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"Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники Головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих Пригожиним і Шойгу", - заявили в ГУР.

Там кажуть, що в плани цих груп входить організація серії терактів на території Білорусі. Зокрема, російське ГРУ нібито планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському нафтопереробному заводу, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах, а під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи.

"Тобто, буде використаний сценарій, аналогічний застосованому в Росії під час розпалювання війни в Чечні. Тоді спецслужби РФ організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних "чеченських бойовиків", - вірять в українській військовій розвідці.

В ГУР Міноборони вважають, що реалізація такого сценарію, згідно з його задумом, має створити формальний привід для розв'язування війни проти України з боку Білорусі.

"Це, на думку кремлівських кураторів "спецоперації", створить для Лукашенка так званий "казуc беллі". Вважається, що в цьому випадку у самопроголошеного "президента" Білорусі не залишиться можливості уникнути участі у війні. Маючи цю інформацію, офіцери білоруської армії розпочали евакуацію своїх сімей з Мозиря", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 22 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявляв, що жодної загрози Україні з боку Білорусі немає, незважаючи на проведення на її території зараз цілого комплексу дій військового характеру.

Зокрема, з 22 червня по 1 липня в Білорусі проводяться військові навчання у районі кордону з Україною у Гомельській області з метою "перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання за призначенням".

Перед їхнім початом українська сторона заявляла, що на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях зосереджено до семи батальйонів, що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

Зазначимо також, що питання можливості військового вторгнення з Білорусі обговорювалося з ініціативи президента Володимира Зеленського на засіданні ставки верховного головнокомандувача 15 червня.