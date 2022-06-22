Білорусь з 22 червня по 1 липня проведе мобілізаційні навчання біля українського кордону

З 22 червня до 1 липня відповідно до плану підготовки Збройних Сил Білорусі проводитиметься мобілізаційне навчання з військовими комісаріатами Гомельської області біля українського кордону.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Білорусі.

Згідно з заявою Міноборони, мета такого навчання - перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання за призначенням, під час якого будуть відпрацьовуватися питання щодо доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних запасу.

Також передбачено виконання військовими комісаріатами заходів щодо оповіщення та подання військовозобов'язаних на пункти відправлення до військових частин. Після навчань військовозобов'язані будуть відправлені за місцем проживання.

"Основною особливістю майбутнього мобілізаційного навчання, на відміну від минулих мобілізаційних навчань у військових комісаріатах інших областей, є те, що постачання мобілізаційних ресурсів у військові частини не планується, а покликані у військові комісаріати на навчальні збори військовозобов'язані", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що армія Білорусі налічує понад 60 тисяч осіб і буде збільшена майже на 20 тисяч у зв'язку зі створенням Південного оперативного командування.

Проте на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях наразі зосереджено до семи батальйонів, що становить близько 3,5-4 тисячі солдатів.