Беларусь с 22 июня по 1 июля проведет мобилизационные учения возле украинской границы

С 22 июня по 1 июля в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Беларуси будет проводиться мобилизационное учение с военными комиссариатами Гомельской области возле украинской границы.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Согласно заявлению Минобороны, цель такого учения - проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению, в ходе которого будут отрабатываться вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса.

Также предусмотрено выполнение военными комиссариатами мероприятий по оповещению и подаче военнообязанных на пункты отправки в воинские части. После учений, военнообязанные будут отправлены по месту жительства.

"Основной особенностью предстоящего мобилизационного учения, в отличие от прошедших мобилизационных учений в военных комиссариатах других областей, является то, что поставка мобилизационных ресурсов в воинские части не планируется, а призванные в военные комиссариаты на учебные сборы военнообязанные будут участвовать в мобилизационном учении в составе военных комиссариатов", - говорится в сообщении.

Напомним, армия Беларуси насчитывает более 60 тысяч человек и будет увеличена почти на 20 тысяч в связи с созданием Южного оперативного командования.

Однако на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях на данный момент сосредоточено до семи батальонов, что составляет около 3,5-4 тысяч солдат.