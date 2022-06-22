Жодної загрози Україні з боку Білорусі немає, незважаючи на військові навчання - розвідка

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявляє, що наразі відсутня загроза вторгнення білоруської армії на територію України, незважаючи на проведення нею військових навчань та інших заходів. Про це він сказав у ефірі національного телемарафону.

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"На даному етапі жодної загрози з білоруської сторони немає, це я з абсолютною впевненістю можу вам сказати. Заспокойтеся, ситуація абсолютно під контролем", - заявив Буданов.

За словами керівника української військової розвідки, у Білорусі справді спостерігається військова активність, проте вона не несе загроз для України.

"У Білорусі продовжуються і військові збори, і навчання, і зміцнення кордону, проходить зараз цілий комплекс тих чи інших дій військового призначення. Але вони не спрямовані на ведення бойових дій проти України на даному етапі. Якщо у них з'являться такі думки, ми одразу будемо про це знати і всі разом вчинимо адекватні дії", - наголосив він.

Нагадаємо, що з 22 червня по 1 липня в Білорусі проводитимуться військові навчання у районі кордону з Україною у Гомельській області з метою "перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання за призначенням".

При цьому напередодні українська сторона заявила, що на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях зараз зосереджено до семи батальйонів, що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

Зазначимо також, що питання можливості військового вторгнення з Білорусі обговорювалося з ініціативи президента Володимира Зеленського на засіданні ставки верховного головнокомандувача 15 червня.