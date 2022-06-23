Білорусь може перекинути на Донбас розконсервовану техніку, - Генштаб

Є ймовірність, що Білорусь передасть ЗС РФ свою розконсервовану військову техніку, яку ворог залучить на Донецькому напрямку. Про це під час брифінгу 23 червня повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України бригадний генерал Олексій Громов.

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У Генштабі також вважають, що аеродром Зябрівка може стати місцем розміщення російської техніки та військ. Там зараз будують військову інфраструктуру.

Зазначимо, що саме на Донбасі нині йдуть найзапекліші бої.

"На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк", - зазначив Громов.

Раніше білоруські війська почали розміщувати на кордоні з Україною дерев'яні муляжі танків, ймовірно, щоб продемонструвати свою присутність на цих місцях.

На тлі того, що відбувається у Білорусі 7 червня заявили про початок тренувань "з переведення з мирного на воєнний час". Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань із усіма категоріями військовослужбовців.