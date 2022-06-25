РФ усунула ключових генералів від командування на війні в Україні, - британська розвідка

Найвище командування Російської Федерації відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні на території України.

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Про це свідчать дані британської розвідки, опублікованої у Twitter.

Повідомляється, що серед відсторонених командувач Повітряно-десантних військ (ВДВ) генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південної групи військ (ПГВ) генерал армії Олександр Дворніков.

"Дворніков також якийсь час, ймовірно, виконував обов'язки головного оперативного командира", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у розвідці, командування SGF, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна, оскільки SGF продовжує відігравати центральну роль у наступі Росії на Донбасі. Протягом понад тридцяти років кар'єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями у корупції та жорстокості.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 June 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JiISX2dQ0h — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 25, 2022

Нагадаємо, згідно з даними британської розвідки, Росія зіткнулася з нестачею належно підготовлених пілотів.