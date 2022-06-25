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РФ усунула ключових генералів від командування на війні в Україні, - британська розвідка

командувач Повітряно-десантних військ (ВДВ) генерал-полковник Андрій Сердюков
Фото: Командувач Повітряно-десантних військ (ВДВ) генерал-полковник Андрій Сердюков

Найвище командування Російської Федерації відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні на території України.

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Про це свідчать дані британської розвідки, опублікованої у Twitter.  

Повідомляється, що серед відсторонених командувач Повітряно-десантних військ (ВДВ) генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південної групи військ (ПГВ) генерал армії Олександр Дворніков.    

"Дворніков також якийсь час, ймовірно, виконував обов'язки головного оперативного командира", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у розвідці, командування SGF, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна, оскільки SGF продовжує відігравати центральну роль у наступі Росії на Донбасі. Протягом понад тридцяти років кар'єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями у корупції та жорстокості.

Нагадаємо, згідно з даними британської розвідки, Росія зіткнулася з нестачею належно підготовлених пілотів.

Автор:
Анастасія Дєдковська