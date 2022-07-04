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Зеленский создал еще 14 военных администраций в Донецкой области
Президент Владимир Зеленский распорядился создать 14 военных администраций в прифронтовых общинах Донецкой области. Об этом говорится в указе №469 от 4 июля.
В частности, это Северская, Звановская, Соледарская, Бахмутская и Часовоярская общины Бахмутского района, Святогорская, Лиманская, Краматорская, Николаевская и Черкасская – Краматорского района, Великоновоселковская и Комарская – Волновахского района, Кураховская и Шаховская – Покровского района.
Распоряжениями №114-127 глава государства также назначил начальников соответствующих военных администраций, в частности:
Алексея Реву – начальником Бахмутской городской ВА,
Александра Белицкого - начальником Звановской сельской ВА,
Алексея Воробьева – начальником Северской городской ВА,
Сергея Гошко – начальником Соледарской городской ВА,
Сергея Чауса – начальником Часовоярской городской ВА,
Сергея Ященко - начальником Великоновоселковской поселковой ВА,
Александра Куропятника – начальником Комарской сельской ВА,
Александра Гончаренко – начальником Краматорской городской ВА,
Александра Журавлева – начальником Лиманской городской ВА,
Юрия Подлесного начальником Николаевской городской ВА,
Владимира Рыбалкина – начальником Святогорской городской ВА,
Алексея Кривоконя – начальником Черкасской поселковой ВА,
Романа Падуна – начальником Кураховской городской ВА,
Сергея Сажко – начальником Шаховской сельской ВА.
Перед этим президент распоряжением №113 уволил Гошко с должности начальника Светлодарской городской военной администрации. Напомним, что сам Светлодарск и окрестные поселки Мироновский и Луганское украинские военные оставили без боя еще в конце мая.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сама ГВА там была создана Зеленским еще 30 марта, вместе с еще семью другими военными администрациями в Донецкой области. Пока это единственная община из этих восьми, центр которой с тех пор оказался в оккупации вражеских войск.
Таким образом, отныне, кроме дюжины общин на северо-западе Донецкой области от Александровки до Селидово, вся территория региона, которая остается под контролем Украины, имеет сугубо военное управление.
Напомним, что в соседней Луганской области, которая на данном этапе уже почти окончательно перешла под контроль российских оккупационных войск, Зеленский успел создать только три военных администрации на местном уровне, в частности в Лисичанской общине она была создана только 11 июня - за три недели до отхода украинских военных из города.
Начальникам других двух оккупированных общин - Кременской и Рубежанской - Верховная Рада 1 июля предоставила номинальные полномочия руководить ими единолично.