Зеленский создал еще 14 военных администраций в Донецкой области

Президент Владимир Зеленский распорядился создать 14 военных администраций в прифронтовых общинах Донецкой области. Об этом говорится в указе №469 от 4 июля.

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В частности, это Северская, Звановская, Соледарская, Бахмутская и Часовоярская общины Бахмутского района, Святогорская, Лиманская, Краматорская, Николаевская и Черкасская – Краматорского района, Великоновоселковская и Комарская – Волновахского района, Кураховская и Шаховская – Покровского района.

Распоряжениями №114-127 глава государства также назначил начальников соответствующих военных администраций, в частности:

Алексея Реву – начальником Бахмутской городской ВА,

Александра Белицкого - начальником Звановской сельской ВА,

Алексея Воробьева – начальником Северской городской ВА,

Сергея Гошко – начальником Соледарской городской ВА,

Сергея Чауса – начальником Часовоярской городской ВА,

Сергея Ященко - начальником Великоновоселковской поселковой ВА,

Александра Куропятника – начальником Комарской сельской ВА,

Александра Гончаренко – начальником Краматорской городской ВА,

Александра Журавлева – начальником Лиманской городской ВА,

Юрия Подлесного начальником Николаевской городской ВА,

Владимира Рыбалкина – начальником Святогорской городской ВА,

Алексея Кривоконя – начальником Черкасской поселковой ВА,

Романа Падуна – начальником Кураховской городской ВА,

Сергея Сажко – начальником Шаховской сельской ВА.

Перед этим президент распоряжением №113 уволил Гошко с должности начальника Светлодарской городской военной администрации. Напомним, что сам Светлодарск и окрестные поселки Мироновский и Луганское украинские военные оставили без боя еще в конце мая.

Сама ГВА там была создана Зеленским еще 30 марта, вместе с еще семью другими военными администрациями в Донецкой области. Пока это единственная община из этих восьми, центр которой с тех пор оказался в оккупации вражеских войск.

Таким образом, отныне, кроме дюжины общин на северо-западе Донецкой области от Александровки до Селидово, вся территория региона, которая остается под контролем Украины, имеет сугубо военное управление.

Напомним, что в соседней Луганской области, которая на данном этапе уже почти окончательно перешла под контроль российских оккупационных войск, Зеленский успел создать только три военных администрации на местном уровне, в частности в Лисичанской общине она была создана только 11 июня - за три недели до отхода украинских военных из города.

Начальникам других двух оккупированных общин - Кременской и Рубежанской - Верховная Рада 1 июля предоставила номинальные полномочия руководить ими единолично.