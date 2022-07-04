ВСУ отбили штурм оккупантов в Белогоровке Луганской области - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает об отражении штурмовых действий оккупационных сил в поселке Белогоровка Лисичанской общины Луганской области, после чего противник отошел.

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Отмечается, что агрессор обстреливал из танков и ствольной артиллерии районы Белогоровки и соседнего села Верхнекаменское Донецкой области, а также нанес авиационный удар вблизи села Татьяновка возле оккупированного Святогорска.

В свою очередь, на Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной артиллерии в районах сел Спорное, Берестовое и Вершина. Также противник нанес авиаудар вблизи Вершины.

"Наши защитники заставили врага отойти после его наступления в направлении Углегорской ТЭС и неудачной разведки боем в направлении окрестностей Берестового", - добавляют в Генштабе.

На Славянском же направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений, вели артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дубравное, Богородичное, Мазановка, Сухая Балка, Краснополье, Вернополье, Большая Камышеваха, а также нанесли авиаудары вблизи Дубровного и Богородичного.

Враг ведет штурмовые действия в направлении села Мазановка на границе Донецкой и Харьковской областей, имея в этом, как отмечают в Генштабе, "частичный успех".

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы города Харькова и населенных пунктов к северу, северо-востоку и востоку от него. Также противник нанес авиаудары неподалеку от Петровки.

Кроме того, украинские военные жестко пресекли вражескую попытку штурмовых действий в направлении села Сосновка, что возле оккупированного поселка Казачья Лопань, и откинули захватчиков назад.

"Пытаясь хоть как-то помешать логистическому обеспечению подразделений Сил обороны, враг дистанционно миновал местность недалеко от Черкасских Тишек. На направлении продолжается контрбатарейная борьба", - говорят также в Генштабе.

На Северском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Васильевское, Белополье и Атинское Сумской области.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях противник не прекращал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. На Южнобугском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Терновка, однако других подробностей ситуации на юге Украины не приводится.

Напомним, что накануне украинская сторона признала потерю контроля над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами Луганской области. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты контролируют уже и село Золотаревка, так что Белогоровка осталась последним населенным пунктом области, за который ведутся бои.