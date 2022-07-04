ЗСУ відбили штурм окупантів у Білогорівці Луганської області - Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил Україні повідомляє про відбиття штурмових дій окупантів у селищі Білогорівка Лисичанської громади Луганської області, після чого противник відійшов.

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Зазначається, що агресор обстрілював із танків та ствольної артилерії райони Білогорівки та сусіднього села Верхньокам’янського Донецької області, а також завдав авіаційного удару поблизу села Тетянівкя, що біля окупованого Святогірська.

В свою чергу, на Бахмутському напрямку зафіксовано ворожі обстріли із ствольної артилерії в районах сіл Спірне, Берестове та Вершина. Також противник завдав авіаудару поблизу Вершини.

"Наші захисники змусили ворога відійти після його наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового", - додають у Генштабі.

На Слов’янському ж напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів, вели артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Богородичне, Мазанівка, Суха Балка, Краснопілля, Вірнопілля, Велика Комишуваха, а також завдали авіаударів поблизу Дібрівного та Богородичного.

Ворог веде штурмові дії в напрямку села Мазанівка на кордоні Донецької та Харківської областей, маючи в цьому, як зазначають в Генштабі, "частковий успіх".

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли міста Харкова та населених пунктів на північ, північний схід та схід від нього. Також противник завдав авіаударів неподалік Петрівки.

Крім цього, українські військові жорстко припинили ворожу спробу штурмових дій в напрямку села Соснівка, що біля окупованого селища Козача Лопань, та відкинули загарбників назад.

"Намагаючись хоч якось завадити логістичному забезпеченню підрозділів Сил оборони, ворог дистанційно мінував місцевість неподалік Черкаських Тишків. На напрямку триває контрбатарейна боротьба", - кажуть також у Генштабі.

На Сіверському ж напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Василівське, Білопілля та Атинське Сумської області.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник не припиняв обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. На Південнобузькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Тернівка, однак інших подробиць ситуації на півдні України не наводиться.

Нагадаємо, що напередодні українська сторона визнала втрату контролю над Лисичанськом і прилеглими населеними пунктами Луганської області. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти контролюють вже й село Золотарівка, отже Білогорівка залишилася останнім населеним пунктом області, за який точаться бої.