Близькі оборонців "Азовсталі" вирішили поки мовчати про катування окупантами бійців

Близькі повернених з російського полону українських захисників маріупольського заводу "Азовсталь" вирішили не розголошувати інформацію про тортури щодо наших вояків, аби не зашкодити тим, хто ще перебуває в руках російських окупантів.

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Про це заявила сестра командира 36-ї бригади морської піхоти Сергія Волинського Тетяна Харько.

"Суспільство дуже цікавить, чи катували наших воїнів у полоні. Ми утримаємося від коментарів щодо цього. Тому що ставимо в пріоритет безпеку захисників, які поки що залишаються в полоні. Звільнені захисники розкажуть про те, через що вони пройшли, коли будуть готові", – сказала вона.

До цього моменту вона закликала дбати про героїв і не задовольняти свою цікавість. Харько попросила журналістів поважати почуття хлопців і дівчат, які повернулися з полону.

"Їм зараз необхідне відновлення, фізична та психологічна реабілітація. Поважаймо їхній особистий простір: настане час – і вони все розкажуть, а інформацію буде оприлюднено на офіційних відомчих джерелах", – додала вона

Нагадаємо, наприкінці червня в ході масштабного обміну з полону було визволено 144 захисники України, з яких – 95 оборонців "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов".