Близкие защитников "Азовстали" решили пока молчать о пытках оккупантами бойцов

Близкие возвращенных из российского плена украинских защитников мариупольского завода "Азовсталь" решили не разглашать информацию о пытках наших воинов, чтобы не повредить тем, кто еще находится в руках российских оккупантов.

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Об этом заявила сестра командира 36-й бригады морской пехоты Сергея Волынского Татьяна Харько.

"Общество очень интересует, пытали ли наших воинов в плену. Мы воздержимся от комментариев по этому поводу. Потому что ставим в приоритет безопасность защитников, которые пока остаются в плену. Освобожденные защитники расскажут о том, через что они прошли, когда будут готовы", – сказала она.

К этому моменту она призвала заботиться о героях и не удовлетворять свое любопытство. Харько попросила журналистов уважать чувства ребят, вернувшихся из плена.

"Им сейчас необходимо восстановление, физическая и психологическая реабилитация. Будем уважать их личное пространство: придет время – и они все расскажут, а информация будет обнародована на официальных ведомственных источниках", – добавила она.

Напомним, в конце июня в ходе масштабного обмена из плена были освобождены 144 защитника Украины, из которых – 95 защитников "Азовстали". Среди них – 43 военнослужащих полка "Азов".