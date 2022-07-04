Після захоплення Лисичанська росіяни переключаться на Донецьку область, - британська розвідка

Армія Російської Федерації після захоплення Лисичанська - одного з найбільших населених пунктів Луганської області - переключиться на захоплення Донецької області, більша частина якої залишається під контролем українських сил.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

Зазначається, що Лисичанськ був останнім великим населеним пунктом Луганської області, який залишився під контролем України.

"Тепер увага Росії, напевно, перейде на захоплення Донецької області, більша частина якої залишається під контролем українських сил. Боротьба за Донбас була завзятою і виснажливою, і навряд чи це зміниться найближчими тижнями", - йдеться у повідомленні.

Також у розвідки акцентували на тому, що вторгнення Росії продовжує завдавати руйнівний вплив на сільськогосподарський сектор України, через що український експорт у 2022 році навряд чи становитиме понад 35% від загального обсягу 2021 року.

"Війна призвела до серйозного порушення ланцюжків постачання насіння та добрив, від яких залежать українські фермери, тоді як російська блокада Одеси продовжує серйозно обмежувати експорт зерна з України. Через це експорт сільськогосподарської продукції України у 2022 році навряд чи становитиме понад 35% від загального обсягу 2021 року", - зазначили у розвідці.

Нагадаємо, що Збройні сили України відійшли з Лисичанська, щоб урятувати життя українських захисників. Міністерство оборони Росії раніше заявляло, що завершило оточення Лисичанська та встановило повний контроль над містом. Бої у місті та навколо нього на Луганщині за останній тиждень посилилися, і російські війська впевнено просуваються вперед.

Станом на вранці 4 липня, росіяни закріпилися у Лисичанську, форсували річку Сіверський Донець та взяти під контроль Золотарівку.