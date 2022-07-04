Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину: під обстріл потрапили дві громади

Російські окупанти знову обстріляли з артилерії Криворізький район Дніпропетровської області. Під обстріл потрапили Зеленодольська та Широківська громади.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Неспокійна ніч у Криворізькому районі. Ворог обстріляв з артилерії дві громади - Зеленодольську та Широківську. Бив по містах та селах", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Шестірні вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому садку.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих унаслідок ворожого обстрілу немає.

Варто зазначити, що 26 червня російські війська тричі обстріляли Зеленодольську громаду з ракетних систем залпового вогню, внаслідок чого є поранені. Також 24 червня окупанти обстріляли Гречаноподівську та Широківську громади з "Ураганів".