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Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину: під обстріл потрапили дві громади
Російські окупанти знову обстріляли з артилерії Криворізький район Дніпропетровської області. Під обстріл потрапили Зеленодольська та Широківська громади.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Неспокійна ніч у Криворізькому районі. Ворог обстріляв з артилерії дві громади - Зеленодольську та Широківську. Бив по містах та селах", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у Шестірні вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому садку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих унаслідок ворожого обстрілу немає.
Варто зазначити, що 26 червня російські війська тричі обстріляли Зеленодольську громаду з ракетних систем залпового вогню, внаслідок чого є поранені. Також 24 червня окупанти обстріляли Гречаноподівську та Широківську громади з "Ураганів".